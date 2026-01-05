Функция работает при построении маршрутов с поездами МЦД и пригородных электричек. Мы проверили работу обновления для Крюково: путь действительно указывается, но пока не всегда однозначно — иногда приложение может указывать, например, «путь 5 или 6».

При указании пути отправления «Яндекс Карты» учитывают расписание поездов, но не всегда отражают оперативные изменения.

В «Яндексе» поясняют, что обновление должно упростить навигацию на вокзалах и станциях: пассажирам не нужно заранее искать номер пути на табло — маршрут в приложении ведёт сразу к платформе отправления.