«Сижу уже несколько часов в поликлинике в корпус 911 в очереди к хирургу. Тут столпотворение», — рассказала читательница «Зеленоград.ру» 5 января.

По её словам, на приём собрались люди со всего города: из травмпункта в корпусе 2042 их направляют на повторные визиты именно сюда.

При этом приём ведёт один хирург. Врач одновременно выполняет перевязки и консультирует пациентов по другим вопросам. Очередь, по словам очевидцев, не организована: часть людей пришла «к хирургу», часть — «на перевязку», из-за чего пациенты путаются. В очереди много пожилых.