Очереди к хирургам в поликлиниках Зеленограда: пациенты часами ждут приёма 05.01.2026 ZELENOGRAD.RU

«Сижу уже несколько часов в поликлинике в корпус 911 в очереди к хирургу. Тут столпотворение», — рассказала читательница «Зеленоград.ру» 5 января.

По её словам, на приём собрались люди со всего города: из травмпункта в корпусе 2042 их направляют на повторные визиты именно сюда.

При этом приём ведёт один хирург. Врач одновременно выполняет перевязки и консультирует пациентов по другим вопросам. Очередь, по словам очевидцев, не организована: часть людей пришла «к хирургу», часть — «на перевязку», из-за чего пациенты путаются. В очереди много пожилых.

Похожая ситуация, по словам горожан, в поликлинике 14-го микрорайона. Несмотря на двух хирургов, ожидание после травмпункта занимало двух-три часа. Пациенты описывают «тройную очередь» — по талонам, на перевязку и для оформления или закрытия больничных. Это периодически приводит к конфликтам между посетителями из-за приоритета приёма.

Официальных разъяснений о причинах перераспределения пациентов и порядке организации приёма на момент публикации нет.

Метки:
микрорайон 9, поликлиника, микрорайон 14
