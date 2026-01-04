Памятный знак «Воинам 354-й стрелковой дивизии» на пересечении Панфиловского проспекта и Ленинградского шоссе привели в порядок после обращения жительницы Зеленограда на личном приёме у прокурора Москвы.

Прокурор поручил проверить состояние памятника — факты из жалобы подтвердилась. Монумент оказался в неудовлетворительном состоянии: были повреждения красочного покрытия, сам памятный знак и территория вокруг были загрязнены.

После прокурорского вмешательства провели ремонтные работы и привели площадку у памятника в надлежащее состояние.

Сам памятный знак — гранитная глыба, привезённая из Пензенской области, где формировалась 354-я стрелковая дивизия. Его установили в 1991 году к 50-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой — в память о боях дивизии за Матушкино в 1941 году. В Зеленограде это не единственная точка памяти, связанная с 354-й дивизией — таких памятных знаков в городе несколько.

Зачастую прокуратура становится эффективным инструментом воздействия на местных чиновников, когда обычные жалобы не работают. Отправить сообщение в прокуратуру можно через сайт или придя лично в зеленоградскую прокуратуру в корпусе 337.