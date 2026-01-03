Снаружи здание корпуса 1214 полностью остеклено, выполнены фасад и кровля, завершены входные группы, наружные инженерные коммуникации и прокладка кабельных линий. Уличные облицовочные работы находятся на завершающей стадии.

Внутри корпуса проведена большая часть скрытых работ. Сейчас подрядчик ведёт монтаж внутренней отделки, монтаж конечного оборудования и работы по инженерным системам. Начат переход к финишным этапам работ. Завершить ремонт планируют ориентировочно в марте, если не возникнет дополнительных трудностей. Сейчас все работы ведутся в соответствии с графиком.

Корпус 1214 ремонтируют по программе капитального ремонта московских школ. По проекту в здании обновляют всё, кроме несущих конструкций: фасад, кровлю, окна, инженерные системы и внутренние помещения.

На время ремонта ученики распределены по другим корпусам школы №1353. Старшие классы обучаются в зданиях 7А и 8А на Березовой аллее, начальные — в корпусе 1218.

Капитальный ремонт также идёт ещё в нескольких школах: корпусе 314 школы №609, корпусе 1464 школы №1151, корпусе 1556 школы №1194, корпусе 1632 школы №1150 и здании школы №1912 у Крюковской эстакады. Планируется, что ученики вернутся в обновленные здания с 1 сентября 2026 года.