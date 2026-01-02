Правильно заливать дворовый каток начинают при устойчивом минусе: температура воздуха не выше -5 °C. Лёд намораживают на снеговую подушку, а вдоль бортов желательно сформировать снежный бруствер, чтобы вода не вытекала.

Воду льют тонкими слоями; следующий слой — после промерзания предыдущего. Предпочтительно лить не струёй, а через распылитель — так лёд получается более однородным и меньше выкрашивается.

Для нормальной эксплуатации в начале сезона намораживают 10-15 см, дальше поверхность ежедневно подметают и «доливают», а трещины и выбоины ремонтируют холодной водой. Если погода морозная и есть доступ к горячей воде, то можно сделать большую швабру с тряпкой и, поливая её горячей водой, заглаживать лёд.

Дворовые катки находятся возле корпусов 109, 247, 307, 518, 526, 824, 1012, 1202, 1466, 2301. Расскажите, как обстоят дела со льдом в вашем районе?