Покататься на электротюбинге можно в парке Северного речного вокзала, где оборудованы две трассы: одна спокойная и короткая для малышей, другая 150-метровая с имитацией горок и рельефа.

Аттракцион работает ежедневно с 10:00 до 22:00, кроме понедельника. Для детей от трёх лет, рост от 110 см. Электротюбинг работает бесплатно, но нужна регистрация на сайте: www.tubingsrv.ru. На ближайшие дни мест осталось не очень много, но аттракцион будет работать всю зиму.

Адрес: Ленинградское шоссе, дом 53, напротив северного крыла Северного речного вокзала (вход на трассы со стороны центра парка). Из Зеленограда до метро «Речной вокзал», затем 20 минут пешком. Или на машине или такси (точка на карте 55.851106, 37.467131), на территории есть парковка.

Поделитесь, пожалуйста, в комментариях проверенными горками в Зеленограде.