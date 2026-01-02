Перед тем как вынести вашу ёлку, сосну или пихту, её нужно очистить от игрушек и мишуры. Собранные деревья превратят в древесную щепу, которую затем используют как удобрение, для подсыпки в вольерах для животных и обустройства троп в лесопарках.

Большинство зеленоградцев убирает ёлку после старого Нового года, некоторые — после Рождества. Однако есть и те, кто выносит ёлку уже 2 января. Обычно это связано с тем, что живая хвоя быстро начинает осыпаться в тёплой квартире, дерево занимает место и мешает уборке, а многие уезжают в первые дни каникул и не хотят оставлять ёлку дома.