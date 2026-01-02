Квартплата — содержание и ремонт общедомового имущества подорожала на 15%. Увеличились и взносы на капремонт — тоже на 15%;
Совсем немного — на 1,7% — подорожала горячая вода и отопление. На радоваться рано — настоящее подорожание будет с октября: тогда горячая вода подорожает сразу на 19%, а отопление на 11%.
Средняя сумма в зеленоградских платёжках за квартиру (ЕПД) перед новым годом составляла около 7500 рублей.
По этому показателю Зеленоград на третьем месте среди московских округов — средний платёж за квартиру больше только в Центральном округе (8700) и в Юго-Западном округе (7800).
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
«Темпл Бар» — Стейк&Паб от всей души приветствует всех жителей Зеленограда в эти волшебные новогодние праздники Реклама
Пока одни горожане приходили в себя после новогодней ночи, другие вышли на первое беговое событие года Новости
«Сгорело около 80%»: что происходит на строительном рынке в Брехово после сильного ночного пожара Новости
В новогоднюю ночь и все новогодние праздники ветеринарный центр «Оригами» работает в обычном режиме: круглосуточно, без выходных и без наценок — круглосуточно, без выходных и без наценок Реклама
Возможность сделать платные зоны для проезда появится в Москве в 2026 году — закон приняли тайком Новости
Кто и как работает в новогодние праздники: магазины, транспорт, медицина, ЖКХ, почта, сбербанк, госуслуги Ответы
Новый картинг с боулингом в «Зеленопарке» работает в штатном режиме после проверки технического надзора Новости
Приближается волна предновогодних скидок и акций в ТЦ «Грин» — марафон угощений, ёлочный базар и распродажи Реклама
В кинотеатрах Зеленограда начинается показ «Щелкунчика» Большого театра — той самой рождественской сказки, без которой не бывает Нового года Новости