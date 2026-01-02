Квартплата — содержание и ремонт общедомового имущества подорожала на 15%. Увеличились и взносы на капремонт — тоже на 15%;

Совсем немного — на 1,7% — подорожала горячая вода и отопление. На радоваться рано — настоящее подорожание будет с октября: тогда горячая вода подорожает сразу на 19%, а отопление на 11%.

Средняя сумма в зеленоградских платёжках за квартиру (ЕПД) перед новым годом составляла около 7500 рублей.

По этому показателю Зеленоград на третьем месте среди московских округов — средний платёж за квартиру больше только в Центральном округе (8700) и в Юго-Западном округе (7800).