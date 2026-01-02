Разовый билет на автобусе/метро будет стоить 75 рублей (было 67, +12%), проезд на МЦД из Зеленограда — 102 рубля (было 90, +13%).
Вот новые цены популярных абонементов:
— 30 дней «Единый» — 3460 (было 3160, +300, +9% )
— 30 дней с поездками МЦД в пригородной зоне — 4450 (было 3940, +510, +13%)
— Автобус 30 дней — 2250 (было 2000, +250, +13%)
— Автобус 90 дней — 5950 (было 5300, +650, +12%)
Стоимость разового билета на обычные электрички МТППК (со всеми остановками) от Крюково до Ленинградского вокзала поднялась со 196 до 217 рублей. До ближайших станций с пересадками на метро — Ховрино, Лихоборы, Петровско-Разумовская, Останкино — со 124 до 139 рублей.
Разовый проезд на «Ласточках-экспрессах» от Зеленограда до Ленинградского вокзала в экспрессе подорожал на 11% — с 332 до 368 рублей. Абонементы — на 10-20%.
— Абонемент рабочего дня на 3 месяца подорожает с 27310 до 32690 рублей (+20%)
— «Ежедневно» на месяц — с 11115 до 13230, на 15 дней — с 6215 до 7180 (+16%)
— На 10 поездок в течение месяца — с 3125 до 3465, на 20 поездок — с 6250 до 6930 (+11%)
Выходного дня на 30 дней — с 3785 до 4195 (+11%)