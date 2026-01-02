Проезд в автобусах, метро и электричках стал дороже со 2 января 02.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Разовый билет на автобусе/метро будет стоить 75 рублей (было 67, +12%), проезд на МЦД из Зеленограда — 102 рубля (было 90, +13%).

Вот новые цены популярных абонементов:

— 30 дней «Единый» — 3460 (было 3160, +300, +9% )

— 30 дней с поездками МЦД в пригородной зоне — 4450 (было 3940, +510, +13%)

— Автобус 30 дней — 2250 (было 2000, +250, +13%)

— Автобус 90 дней — 5950 (было 5300, +650, +12%)

Стоимость разового билета на обычные электрички МТППК (со всеми остановками) от Крюково до Ленинградского вокзала поднялась со 196 до 217 рублей. До ближайших станций с пересадками на метро — Ховрино, Лихоборы, Петровско-Разумовская, Останкино — со 124 до 139 рублей.

Разовый проезд на «Ласточках-экспрессах» от Зеленограда до Ленинградского вокзала в экспрессе подорожал на 11% — с 332 до 368 рублей. Абонементы — на 10-20%.

— Абонемент рабочего дня на 3 месяца подорожает с 27310 до 32690 рублей (+20%)

— «Ежедневно» на месяц — с 11115 до 13230, на 15 дней — с 6215 до 7180 (+16%)

— На 10 поездок в течение месяца — с 3125 до 3465, на 20 поездок — с 6250 до 6930 (+11%)

Выходного дня на 30 дней — с 3785 до 4195 (+11%)

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
общественный транспорт, оплата проезда, контролеры
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Коммунальные платежи подорожали с января Новости
«Темпл Бар» — Стейк&Паб от всей души приветствует всех жителей Зеленограда в эти волшебные новогодние праздники Реклама
Выставка «Новогодние игрушки и елочные украшения» работает в Музее Зеленограда Новости
Проезд в автобусах, метро и электричках стал дороже со 2 января Новости
Первый ребенок родился в Зеленограде в 2026 году Новости
Пока одни горожане приходили в себя после новогодней ночи, другие вышли на первое беговое событие года Новости
Деды Морозы катают детей на квадроциклах в 8-м микрорайоне Новости
Концерт группы «Белый Орёл» 12+ Реклама
Дед Мороз и Снегурочка раздали подарки пассажирам «Ласточки-экспресса» Новости
Как Зеленоград встречал 21 век. Новогодние ретро-истории Истории
В результате взрыва беспилотника в Московской области ранен мужчина Новости
Французскому бульдогу восстановили дыхание в зеленоградской клинике Новости
Последнюю пятиэтажку сносят на Заводской улице Новости
Новогодняя феерия на льду! Реклама
Парковки на всех улицах будут бесплатными с 31 декабря по 10 января Новости
Новогодний трамвайчик появился на площади Юности Новости
Открыта новая развязка на пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе Новости
«Сгорело около 80%»: что происходит на строительном рынке в Брехово после сильного ночного пожара Новости
В новогоднюю ночь и все новогодние праздники ветеринарный центр «Оригами» работает в обычном режиме: круглосуточно, без выходных и без наценок — круглосуточно, без выходных и без наценок Реклама
Продолжается последовательный запрет парковок в проездах с улиц во дворы Новости
Как в новогодние праздники работает транспорт: автобусы, электрички, метро Новости
Как в новогодние праздники работают основные магазины Новости
Возможность сделать платные зоны для проезда появится в Москве в 2026 году — закон приняли тайком Новости
Команда KINGIKRA поздравляет вас с наступающим Новым годом Реклама
Кто и как работает в новогодние праздники: магазины, транспорт, медицина, ЖКХ, почта, сбербанк, госуслуги Ответы
Новый картинг с боулингом в «Зеленопарке» работает в штатном режиме после проверки технического надзора Новости
Главная новость прошедшего дня — в Зеленограде выпало много снега Новости
-30% на очки для зрения — Выгодное новогоднее предложение от оптики Lokamed. Реклама
Приближается волна предновогодних скидок и акций в ТЦ «Грин» — марафон угощений, ёлочный базар и распродажи Реклама
В кинотеатрах Зеленограда начинается показ «Щелкунчика» Большого театра — той самой рождественской сказки, без которой не бывает Нового года Новости
Как в новогодние праздники работает медицина: травмпункт, больница, поликлиники Новости
Волшебство начинается здесь: «Талант-клуб» поздравляет с Новым годом Реклама
Московская полиция предупредила «о запрете использования пиротехники» Новости
Зеленоградской больнице исполнилось 60 лет Новости
Штраф за безбилетный проезд в автобусах планируют поднять до 5000 рублей Новости
В десяти домах Голубого отключили электричество. Авария происходит вторую неделю подряд Новости
Брейк-данс в Dee.Pro — Сила.Контроль.Драйв. Реклама
Парковку в новом проезде между Центральным и Московским проспектами запретят с 12 января. Хотя машины из проезда уже активно эвакуируют Новости
Сгорел строительный рынок в Брехово Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру