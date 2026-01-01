«Забег обещаний» стартовал 1 января в 12:00 в лесопарке между 1-м и 5-м микрорайонами. Участники писали свои обещания на стартовых номерах. Нарушить публично данное слово сложнее — поэтому, по словам организаторов, выполняется более 70% обещаний, данных на прошлых забегах.
«Забег обещаний» проходит ежегодно по всей стране. В этом году состоялось более двухсот стартов. В Зеленограде мероприятие организовало местное сообщество «5 вёрст».
