Пока одни горожане приходили в себя после новогодней ночи, другие вышли на первое беговое событие года 01.01.2026 ZELENOGRAD.RU

«Забег обещаний» стартовал 1 января в 12:00 в лесопарке между 1-м и 5-м микрорайонами. Участники писали свои обещания на стартовых номерах. Нарушить публично данное слово сложнее — поэтому, по словам организаторов, выполняется более 70% обещаний, данных на прошлых забегах.

«Забег обещаний» проходит ежегодно по всей стране. В этом году состоялось более двухсот стартов. В Зеленограде мероприятие организовало местное сообщество «5 вёрст».

