Нарушителем оказался 23-летний житель Москвы. В отношении него составили протокол о движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД (часть 2 статьи 12.15 КоАП), сообщили в Госавтоинспекции.

Санкция по этой статье — штраф 2000 рублей. При оплате в льготный срок по действующим правилам скидка составляет 25%, то есть фактически это 1500 рублей.

Относительно наглости нарушения и потенциальной опасности для пешеходов санкция смехотворная, а риск наказания минимальный.

Такой штраф многие безрассудные водители, вероятно, готовы «закладывать» в цену рискованного манёвра — тем более что без видео из соцсетей подобные нарушения не всегда попадают в поле зрения инспекторов.

В Госавтоинспекции подчёркивают, что продолжают мониторинг соцсетей и реагируют на подобные ролики, однако, похоже, законодателям пора кратно увеличить наказание за это нарушение.