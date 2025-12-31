Сегодня зеленоградская больница — один из крупнейших медицинских комплексов Москвы. В её структуре — многопрофильные стационары для взрослых и детей, перинатальный центр, сосудистый центр, служба заготовки и переливания крови, центр женского здоровья и амбулаторная служба, объединяющая пять поликлиник для взрослых.

Ежегодно медицинскую помощь здесь получают более 50 тысяч человек, выполняется свыше 20 тысяч операций и принимается более 5 тысяч родов. С 2023 года работает круглосуточный детский центр. Служба трансфузиологии входит в число крупнейших в Москве. Перинатальный центр обеспечивает полный цикл помощи — от планирования семьи до послеродового наблюдения.

Поздравляем врачей, медицинских сестёр и всех сотрудников зеленоградской больницы с 60-летием. Спасибо за вашу работу, профессионализм и вклад в здоровье зеленоградцев!