Образ Деда Мороза как дарителя подарков сложился не в старинном фольклоре, а в городской «ёлочной» традиции второй половины XIX века: нужен был понятный персонаж, который «приносит» детям подарки и объясняет, откуда они взялись под ёлкой.

В СССР этот сюжет закрепили массовые новогодние ёлки: после возвращения праздника в конце 1935 года Дед Мороз стал главным героем детских утренников и новогодней раздачи подарков.