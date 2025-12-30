По итогам декабря в лидеры мест с худшей зимней уборкой уверенно вырываются спуски в подземные переходы и учреждение «Гормост», которая их (не) обслуживает.

«Ступени в таком состоянии, что на них с горки можно кататься, — рассказала „Зеленоград.ру“ местная жительница. — Как тут передвигаются пожилые люди — загадка».

«Вчера не смогла сама спуститься в переход на остановке Березовая аллея, спасибо помогли, поручни мокрые, скользкие, держаться невозможно», — рассказала в зеленоградском телеграм-чате местная жительница.

В теории ступени оборудованы системой снеготаяния, однако она то ли не работает, то ли её не включают. На словах её включают только «во время обильных снегопадов». Однако в остальное время предусмотрены и дворники, которые чистят ступени вручную — лопатами. Казалось бы, получилась супернадёжная система, однако раз за разом она даёт сбой.

Руководитель «Гормоста» Юрий Иванков в ответах на портале «Наш город» привычно обманывает горожан, утверждая, что «система снегоудаления исправна, работает как в ручном так и в автоматических режимах и готова к эксплуатации в зимний период».

Не готова и не работает — это подтверждают многочисленные свидетельства горожан. Просим ГБУ «Гормост» сделать горожанам новогодний подарок в виде чистых ступеней на весь наступающий год.