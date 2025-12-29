Ранее инспекторы гостехнадзора Минэкологии Московской области провели выездное обследование и сообщили о выявлении «незарегистрированного аттракциона „Картинг Zelenokart“». Эксплуатанту объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, ситуацию оставили на контроле. В ведомстве напомнили, что аттракционы подлежат обязательной регистрации и ежегодному техническому освидетельствованию.

Совладелец картинга сообщил «Зеленоград.ру», что все документы были поданы вовремя, а задержка возникла из-за сбоев в работе электронной системы.

«Документы не приняли с первого раза, они просто не подгружались. Приняли только с четвертого, и это не наша вина, а вина системы, которая работает нестабильно. „Зеленокарт“ — самый безопасный проект в России, все подтверждающие документы у нас есть», — пояснил он.