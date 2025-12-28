Торговые центры и магазины

ТРЦ «Зеленопарк»: 31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января с 14:00 до 22:00.

«Ашан» в «Зеленопарке»: 31 декабря с 8:00 до 20:00, 1 января с 14:00.

«Термоленд»: 31 декабря 9:00 до 18:00 (выход гостей до 20:00), 1 января с 12:00 до 00:00.

Кинотеатр в «Зеленопарке»: 31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января с 11:00 до 3:30.

«Ашан» в Андреевке: 31 декабря с 8:00 до 20:00, 1 января с 12:00.

Пятерочки: 31 декабря до 20:00 или 21:00, 1 января — с 13:00.

ВкусВилл: 31 декабря до 20:00, 1 января с 11:00. Расположенные в торговых центрах — в часы работы ТЦ.

Fix Price: корпуса 406, 617а: 31 декабря до 19:00, 1 января с 12:00. Корпус 1456: 31 декабря до 20:00, 1 января с 12:00. Остальные 31 декабря до 19:00, 1 января закрыты.

Пункты Wildberries и Ozon: 31 декабря с 9:00 до 19:00, 1 января выходной. График работы конкретного пункта лучше уточнять в мобильном приложении.

Гастроцентр «Станция» на Крюковской площади: 31 декабря до 18:00, 1 и 2 января закрыт.

ТЦ «Столица» в корпусе 1446: 31 декабря «Перекресток» до 22:00, галерея до 19:00. 1 января «Перекресток» с 12:00, галерея с 14:00.

ТЦ «Столица» в корпусе 2309: 31 декабря «Перекресток» до 22:00, галерея до 19:00, «Вкусно и точка» до 18:00 (авто до 20:00). 1 января «Перекрсток» с 12:00, галерея с 14:00, «Вкусно и точка» с 12:00.

«Десяточка» (корпус 426А): 31 декабря до 19:00, 1 января закрыт, 2 января с 11:00.

ТЦ «Мега» в Химках: 31 декабря до 20:00, 1 января с 12:00. «Ашан» и «Стокман»: 31 декабря до 20:00, 1 января с 12:00.

ТЦ «Отрада» на Пятницком шоссе: 31 декабря до 20:00, 1 января с 14:00.

«Леруа Мерлен» в Ржавках: 31 декабря до 18:00. 1 января закрыт.





?Информация дополняется и обновляется. Пишите, если хотите дополнить этот список или если важной информации не хватает.