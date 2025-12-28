«Это для нас очень важно — приятно, что ребята знают о нас. Все эти треугольники мы сохраняем, ими стены в блиндаже украшены. Бывает тяжелая минута, тоска — возьмешь, перечитаешь детские строчки, и на сердце светлее становится», — сообщил он. По словам военнослужащего, такие письма «поднимают дух» и ему самому, и другим бойцам.

Одно из таких писем написала ученица 7-го класса Дарья. Она поблагодарила военных за службу и пожелала вернуться домой «здоровыми и невредимыми», отметив, что благодаря их службе может спокойно учиться, ходить на кружки и «уверенно смотреть в будущее». В конце письма Дарья добавила, что в честь Нового года хочет подарить рисунок пряничного домика.



В ноябре школа сообщала, что ученики участвовали в акции «Пишу тебе, Герой!» — писали открытки и письма с пожеланиями для участников СВО. Такие акции проходили в этой и других зеленоградских школах и раньше. Дети пишут не только в зону боевых действий: например, письма учеников школы 842 передавали в военный госпиталь.



Форма «солдатского треугольника» восходит к традиции военных лет: такие письма складывали особым образом, а не заклеивали в конверт — это было проще в условиях нехватки бумаги и конвертов, а также давало доступ военной цензуре.