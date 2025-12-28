28 декабря в 16:00 она выступит на фестивальной площадке в 16-м микрорайоне. Вход свободный.
Выступление состоится в рамках фестиваля «Зима в Москве», однако официальных анонсов нигде нет. Есть только сториз с прошлогодней афишей в инстаграме певицы. Однако «Зеленоград.ру» связался с директором певицы, который подтвердил выступление.
Валерия — одна из самых известных российских поп-исполнительниц 1990-2000-х, чьи песни много лет стабильно ротировались на радио и телевидении и входили в итоговые чарты года. Наиболее узнаваемые песни: «Часики», «Самолёт», «Отпусти меня», «Океаны», «Мы боимся любить», «Нежность моя», «Метелица», «Ты где-то там».
