При таком режиме работы светофора «зеленый» одновременно горит и водителям — для поворота направо, и пешеходам, идущим через дорогу после поворота. По правилам водитель должен пропустить пешехода. О том, что за поворотом может быть пешеход, водителя дополнительно предупреждает «бело-лунная» секция светофора.

Хотя в ГИБДД сказали, что пешеход шёл на красный, но уже через два дня решили убрать совмещенную фазу, подчеркнув, что на этом перекрестке уже «неоднократно происходили ДТП одного типа».

Сейчас секцию уже демонтировали, сообщили представители Госавтоинспекции и ЦОДД.ГИБДД последовательно борется против совмещенных фаз и дополнительных секций — начиная с момента их появления в Зеленограде и утверждая, что такие светофоры «приводят водителей в замешательство».