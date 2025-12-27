Официально проблему обсудили летом на комиссии по безопасности дорожного движения. Напрашивалось простое решение — запретить левые повороты, тем более недалеко есть развороты. Однако решили глубже изучить вопрос и провести моделирование.

По итогам этого моделирования специалисты ЦОДД пришли к выводу, что отмена в этом месте левых поворотов только ухудшит ситуацию на Московском проспекте.

Вместо этого ЦОДД разработает проект организации движения с дополнительной полосой для поворота налево в 3-й микрорайон. Место для неё есть — полосу можно сделать за счет разделительного бордюра. Срок до середины 2026 года.