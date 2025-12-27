Под брендом Zielinski & Rozen продаётся не только парфюм, но и «сопутствующие» продукты с теми же ароматами: гели для душа и уход для тела, средства для рук и волос, а также свечи и диффузоры для дома — фактически это линейки, где один и тот же запах можно собрать в разных форматах.