



«Реализация предлагаемых инфраструктурных мероприятий потребует ликвидации 9 парковочных мест на Берёзовой аллее и 18 парковочных мест на улице Лётчика Полагушина, а также проведения работ в границах природного комплекса Зеленоградского лесопарка», доложили в дептрансе. Устройство автобусных остановок на Березовой аллее предусматривается без заездных карманов.



В комиссии по безопасности дорожного подготовили свои возражения. Как выяснилось, улицу Летчика Полагушина не планируют комплексно благоустраивать в 2026 году. А Березовую аллею планируют, но проект организации дорожного движения по этой улице уже разработан и утвержден без всяких автобусов.

Представители ГИБДД сказали, что предлагаемое устройство остановок без заездных карманов на Березовой аллее с учетом нахождения здесь школ и детсадов снизит уровень безопасности дорожного движения. И затруднит движение транспорта — в том числе потенциального общественного.



Высказалась также компания «Стройпроект АС», занимающаяся разработкой проектов благоустройства в Зеленограде. «В связи с наличием на всем протяжении улицы подземных инженерных коммуникаций, зеленых насаждений обустроить заездные карманы для общественного транспорта на Березовой аллее без проведения реконструкции улицы в целом не представляется возможным».



Резюме комиссии — предложение дептранса нецелесообразно. Но к этому вопросу вернутся, если улица Летчика Полагушина и (или) Березовую аллею включат в Адресную инвестиционную программу. В эту программу могут попасть только масштабные — комплексные — проекты благоустройства.