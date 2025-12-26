С 27 декабря областные маршруты 344 и 344с заменяют новыми 1344 и 1346. Они будут московскими, но плата за проезд в таких автобусах зависит от расстояния. Минимальная цена (до 5 километров пути) — 63 рубля.

Маршрут 1344, как и нынешний 344-й, пойдет от «Ховрино» по трассе М-11, улицам Пожарского, Библиотечной, Чайковского к станции МЦД «Левобережная».

Маршрут 1346 едет до улицы Совхозной, 14. Оба маршрута в целом обслуживают микрорайон Левобережный, также на них можно добраться до института культуры (МГИК).