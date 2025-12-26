С 27 декабря областные маршруты 344 и 344с заменяют новыми 1344 и 1346. Они будут московскими, но плата за проезд в таких автобусах зависит от расстояния. Минимальная цена (до 5 километров пути) — 63 рубля.
Маршрут 1344, как и нынешний 344-й, пойдет от «Ховрино» по трассе М-11, улицам Пожарского, Библиотечной, Чайковского к станции МЦД «Левобережная».
Маршрут 1346 едет до улицы Совхозной, 14. Оба маршрута в целом обслуживают микрорайон Левобережный, также на них можно добраться до института культуры (МГИК).
У таких смежных (между Москвой и областью) маршрутов тариф зависит от расстояния. Прикладывать транспортную карту нужно два раза — на вход и выход. Действует карта «Тройка», не действует «Стрелка». Принимаются к оплате абонементы «Единый» зона «Пригород», в том числе по карте москвича для учащихся. Есть бесплатный проезд по карте москвича и жителя Подмосковья для льготников. Скидки при пересадке на метро и другие маршруты нет.
В московском транспорте фиксированные тарифы, не зависящие от расстояния. В смежных маршрутах действуют как фиксированные, так и зональные тарифы.
Автобусные маршруты, которые раньше обслуживал областной перевозчик «Мострансавто», активно передают московскому «Мосгортрансу». Например, неделю назад автобус 1342 стал курсировать от метро «Беломорская» по Ленинградскому шоссе в Химки, конечная остановка «Улица Павлова». Он заменил областной автобус 342, который раньше ходил от «Речного вокзала».