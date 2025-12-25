Инспекция по недвижимости признала незаконным металлическое 163-метровое ограждение парковки с воротами возле корпуса 1207. Сегодня утром, 25 декабря, приехали рабочие и приступили к сносу. Сейчас от забора остались только металлические столбики и две урны (или клумбы) на въезде. Вероятно, их тоже уберут.

Несмотря на забор, въезд на парковку был открыт как минимум с 2021 года — не было ни шлагбаума, ни КПП.