Инспекция по недвижимости признала незаконным металлическое 163-метровое ограждение парковки с воротами возле корпуса 1207. Сегодня утром, 25 декабря, приехали рабочие и приступили к сносу. Сейчас от забора остались только металлические столбики и две урны (или клумбы) на въезде. Вероятно, их тоже уберут.
Несмотря на забор, въезд на парковку был открыт как минимум с 2021 года — не было ни шлагбаума, ни КПП.
При этом забор всё равно создавал впечатление, что парковка закрыта для всех желающих.
Возможно, снос забора немного компенсирует местным жителям утрату парковочных мест, которых они лишились после того, как на части объездной дороги вокруг микрорайона нанесли сплошную разделительную линию и парковка вдоль дороги — ближе трёх метров к разметке — стала незаконной.