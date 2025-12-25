Школе №1194 в 15-м микрорайоне присвоено имя Героя Российской Федерации Тимофея Растренина — выпускника этой школы. Решение принято городской комиссией по наименованиям. Это не просто символическое решение — имя становится частью официального названия школы, отражается в документах. На сайте школы изменения уже внесли.
Тимофей Растренин — Герой России. С февраля 2022 года участвовал в специальной военной операции, работал в группе огневой поддержки на вертолёте, совершил несколько сот боевых вылетов, занимался разведкой и участвовал в спасении экипажей боевых машин. 4 сентября 2024 года, получив тяжёлое ранение, он продолжал помогать командиру отделения и закрыл его собой от повторных ударов, ценой собственной жизни спас боевого товарища. Ему было 25 лет.
Ранее в школе открыли мемориальную экспозицию, посвящённую Растренину, а также установили «Парту героя», за которой должны учиться лучшие ученики.
Сейчас чьи-то имена носит половина зеленоградских школ. В основном это имена героев войны: генерала Панфилова (школа 1528), генерала Алексеева (1353), маршала Рокоссовского (1150), полковника Момышулы (1912). Школа в 23-м микрорайоне носит имя спецназовца Дмитрия Разумовского, погибшего при освобождении школы в Беслане — его семья и сейчас живет в этом районе.
Особняком стоит школа 1557, которая носит имя учёного Петра Капицы. В 2017 году школа сама инициировала процедуру присвоения имени, организовала голосование среди родителей, учеников и педагогов и выбрала Капицу. В школе подчеркивали, что Капица — выдающийся физик, нобелевский лауреат, и это хорошо соотносится с профилем школы, где сохраняется сильная физико-математическая направленность.
Само по себе наличие имени не даёт школе привилегий, но формирует устойчивую идентичность. Например, в школе 1557 лучшим ученикам вручают награду «Звезда Капицы» и проводят мероприятие «Капичник».