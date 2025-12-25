Практика присвоения школам имён не новая, но и не массовая.

Сейчас чьи-то имена носит половина зеленоградских школ. В основном это имена героев войны: генерала Панфилова (школа 1528), генерала Алексеева (1353), маршала Рокоссовского (1150), полковника Момышулы (1912). Школа в 23-м микрорайоне носит имя спецназовца Дмитрия Разумовского, погибшего при освобождении школы в Беслане — его семья и сейчас живет в этом районе.

Особняком стоит школа 1557, которая носит имя учёного Петра Капицы. В 2017 году школа сама инициировала процедуру присвоения имени, организовала голосование среди родителей, учеников и педагогов и выбрала Капицу. В школе подчеркивали, что Капица — выдающийся физик, нобелевский лауреат, и это хорошо соотносится с профилем школы, где сохраняется сильная физико-математическая направленность.

Само по себе наличие имени не даёт школе привилегий, но формирует устойчивую идентичность. Например, в школе 1557 лучшим ученикам вручают награду «Звезда Капицы» и проводят мероприятие «Капичник».