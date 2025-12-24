Для мальчика приобрели модель Sorg Jump Alpha — лёгкую и маневренную, с ручным приводом. Коляска регулируется по росту и настраивается под индивидуальные особенности ребёнка. Она поможет Андриану самостоятельно передвигаться в школе, больше общаться с одноклассниками и чувствовать себя увереннее.

«Каждое утро Андриан спешит в школу, — делится его мама Екатерина. — Ему очень важно быть рядом с друзьями, участвовать во всем. Новая коляска — это не просто средство передвижения. Это его свобода, уверенность в себе и шанс быть частью обычной школьной жизни».

У Андриана — спинальная мышечная атрофия (СМА). Пять лет назад он прошёл курс терапии препаратом Zolgensma — на тот момент его называли самым дорогим лекарством в мире; лечение помогло остановить развитие болезни.

Сейчас Андриан регулярно проходит реабилитационные занятия, которые помогают укреплять мышцы и развивать двигательные навыки (пример — на видео). Фонд «Важные люди» продолжает поддерживать семью: ранее помогли приобрести ортопедические аппараты и оплатить курсы реабилитации на сумму более 4 млн рублей.