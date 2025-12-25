Это заброшенная территория рядом со зданием «Мосводоканала» — с деревьями и пустыми кирпичными постройками, забором и подъездной дорогой, площадью более 15 тысяч квадратных метров.

«Мосводоканал» активно продавал участок с сентября — и на инвестиционных ресурсах, и на сайтах недвижимости. Его статус и назначение не вполне понятны, они обозначались в объявлениях по-разному: «объект коммунальной инфраструктуры», «садоводство», «для размещения устройств энергетики». Работающих устройств, как и инженерных коммуникаций на участке нет.