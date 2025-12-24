В ноябре префектура попросила Центр организации дорожного движения показывать на таких табло информацию, актуальную для зеленоградцев.
«В приоритетном порядке размещать информацию, касающуюся дорожно-транспортной ситуации в Зеленоградском округе», — сказано в распоряжении префектуры о безопасности дорожного движения.
Спустя месяц содержание табло по-прежнему не локализовано, хотя техническая возможность выводить для каждого табло отдельную информацию у системы уже есть.
Возможно, из-за вот таких советов «ехать на метро» большинство зеленоградских водителей считают информацию бесполезной. Так в нашем опросе ответили более 60% читателей «Зеленоград.ру». Около 20% водителей ответили, что пользовались информацией с табло хотя бы раз.
