Спустя месяц содержание табло по-прежнему не локализовано, хотя техническая возможность выводить для каждого табло отдельную информацию у системы уже есть.

Возможно, из-за вот таких советов «ехать на метро» большинство зеленоградских водителей считают информацию бесполезной. Так в нашем опросе ответили более 60% читателей «Зеленоград.ру». Около 20% водителей ответили, что пользовались информацией с табло хотя бы раз.