Тренер из Зеленограда снялся в новом клипе Басты 24.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Клип на композицию «Железный человек 2.0» рэпер Баста представил в конце ноября совместно с Федерацией тяжелой атлетики России. В нем снялись более 150 спортсменов из силовых видов спорта. В съёмках приняли участие как любители, так и опытные спортсмены и даже титулованные олимпийские чемпионы.

Одним из участников стал Дмитрий Хрущёв — тренер по тяжёлой атлетике, ведущий тренировки в ФОК «Юность» в 4-м микрорайоне. Многие горожане знают его как наставника, подготовившего множество спортсменов, а к списку его достижений добавилось появление в крупном музыкальном проекте.

Ученики отмечают его внимательность к каждому, а сам Дмитрий своим главным психологическим приёмом на тренировках называет похвалу.

На кадрах Дмитрий Хрущёв появляется среди других атлетов в начале и в конце клипа, демонстрируя выполнение силовых упражнений. В интервью Дмитрий с юмором описывает свой съёмочный опыт:

«Меня попросил мой директор. Говорит: „Старше тебя у нас в школе уже нет. Давай, покажешь все свои навыки, все свои умения“. — „Хорошо“, — отвечаю. Всё держится на оптимизме и хороших взаимоотношениях. И я бы очень хотел, чтобы в каждом зале, где поднимают железо, так было всегда».

Сам клип по задумке авторов стал своего рода гимном силовых видов спорта, объединив на площадке десятки спортсменов разного уровня. Он снят как масштабная тренировка, в которой десятки участников выполняют упражнения и мотивируют друг друга. Видео перекликается с мотивом песни о том, что каждый подход и усилие — это шаг к собственной цели, даже если никто в тебя не верит.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
спорт, музыка, тренер
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Фильм с Ольгой Бузовой снимали в Менделеево и Ржавках Новости
Парковку в новом проезде между Центральным и Московским проспектами запретят с 12 января. Хотя машины из проезда уже активно эвакуируют Новости
Специально для вас — уникальное предложение от FITNESSON Реклама
Штраф за безбилетный проезд в автобусах планируют поднять до 5000 рублей Новости
В десяти домах Голубого отключили электричество. Авария происходит вторую неделю подряд Новости
Команда KINGIKRA поздравляет вас с наступающим Новым годом Реклама
Открыта регистрация на Зеленоградский полумарафон 2026 Новости
Возможность сделать платные зоны для проезда появится в Москве в 2026 году — закон приняли тайком Новости
Приближается волна предновогодних скидок и акций в ТЦ «Грин» — марафон угощений, ёлочный базар и распродажи Реклама
Новогодняя открытка в зеленоградском дворе Жизнь
Елочные базары открылись возле ТЦ «Столица» в 14-м и 23-м микрорайонах Новости
Традиционные Рождественские скидки в сети стоматологических клиник «Никор» — с 15 декабря по 15 января -10% на все стоматологические услуги* Реклама
Строящийся жилой дом в 9-м микрорайоне исчез с карты реновации. Вероятно, все квартиры в нём выставят на продажу Новости
Зеленоградский хоспис просит помощи к Новому году Новости
Жители Москвы начали составлять списки подарков для Деда Мороза ещё осенью Реклама
Женская консультация на Каштановой аллее закроется на ремонт — пациентов переведут на другой конец города Новости
Референдум об объединении Москвы и области отклонили. Большинство областников хотят объединения, а зеленоградцы — нет Новости
Девушки, вас приглашает салон женской одежды IDEALE (ТЦ «Панфиловский») Реклама
Активисты требуют у мэрии перестать возить московский мусор на КПО «Нева» из-за угрозы зеленоградской промышленности Новости
Горячая вода и отопление немного подорожают с января. А потом ещё раз — в октябре, но значительно больше Новости
Если бы Дед Мороз был косметологом — он бы дарил сертификаты в клинику EsteMedika Реклама
Когда на улице грустная погода, приунывают даже игрушки Новости
Из лучших в худшие: за несколько месяцев «Пятёрочка» в 6-м микрорайоне превратилась в склад — мамам с колясками стало трудно пройти Новости
Заменить Санту на Деда Мороза в торговом центре потребовал житель Зеленограда. Проверили его жалобу на адекватность Новости
Опору дорожного указателя на выезде из Зеленограда перенесли, чтобы было удобнее водителям. Теперь стало неудобно пешеходам и уборочной технике Новости
Завод по производству автоклавного газобетона построен в Зеленограде Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Новогодние мастер-классы на маркете «Встреча» для детей от 6 лет Новости
Слышали, что домовые чаты переводят в Max? Разбираемся, что это значит на самом деле Новости
Заголовок: В Зеленограде открылся центр комплексной стоматологии «Дали» для всей семьи Реклама
На маркете «Встреча» пройдет благотворительная акция помощи котикам Новости
Старую автобусную остановку демонтировали на Заводской улице, однако у новых павильонов автобусы не останавливаются. Пассажиры путаются Новости
Новая дом-студия «Фотосезоны» Реклама
На большом экране в Зеленограде покажут «Набукко» — футуристическую постановку оперы Верди с участием Анны Нетребко Новости
Сбор помощи животным из приютов вновь пройдет в Зеленограде Новости
Новогодний образ с пышной юбкой как на Pinterest Реклама
Новый поезд «Москва-2026» начал работать на зеленой ветке метро Новости
Отопление отключили в части домов 10-го микрорайона. За ночь в квартирах похолодало Новости
Новогодний конкурс от фудмолла «Станция» Реклама
«Магнит» с кафе открылся в 1-м микрорайоне Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру