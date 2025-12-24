Клип на композицию «Железный человек 2.0» рэпер Баста представил в конце ноября совместно с Федерацией тяжелой атлетики России. В нем снялись более 150 спортсменов из силовых видов спорта. В съёмках приняли участие как любители, так и опытные спортсмены и даже титулованные олимпийские чемпионы.
Одним из участников стал Дмитрий Хрущёв — тренер по тяжёлой атлетике, ведущий тренировки в ФОК «Юность» в 4-м микрорайоне. Многие горожане знают его как наставника, подготовившего множество спортсменов, а к списку его достижений добавилось появление в крупном музыкальном проекте.
Ученики отмечают его внимательность к каждому, а сам Дмитрий своим главным психологическим приёмом на тренировках называет похвалу.
На кадрах Дмитрий Хрущёв появляется среди других атлетов в начале и в конце клипа, демонстрируя выполнение силовых упражнений. В интервью Дмитрий с юмором описывает свой съёмочный опыт:
«Меня попросил мой директор. Говорит: „Старше тебя у нас в школе уже нет. Давай, покажешь все свои навыки, все свои умения“. — „Хорошо“, — отвечаю. Всё держится на оптимизме и хороших взаимоотношениях. И я бы очень хотел, чтобы в каждом зале, где поднимают железо, так было всегда».
Сам клип по задумке авторов стал своего рода гимном силовых видов спорта, объединив на площадке десятки спортсменов разного уровня. Он снят как масштабная тренировка, в которой десятки участников выполняют упражнения и мотивируют друг друга. Видео перекликается с мотивом песни о том, что каждый подход и усилие — это шаг к собственной цели, даже если никто в тебя не верит.