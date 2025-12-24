Клип на композицию «Железный человек 2.0» рэпер Баста представил в конце ноября совместно с Федерацией тяжелой атлетики России. В нем снялись более 150 спортсменов из силовых видов спорта. В съёмках приняли участие как любители, так и опытные спортсмены и даже титулованные олимпийские чемпионы.

Одним из участников стал Дмитрий Хрущёв — тренер по тяжёлой атлетике, ведущий тренировки в ФОК «Юность» в 4-м микрорайоне. Многие горожане знают его как наставника, подготовившего множество спортсменов, а к списку его достижений добавилось появление в крупном музыкальном проекте.

Ученики отмечают его внимательность к каждому, а сам Дмитрий своим главным психологическим приёмом на тренировках называет похвалу.