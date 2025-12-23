Бывший плодоовощной комплекс, он же офисно-производственный комплекс «ОПК Зеленоградский», он же оптовый распределительный центр находится во 2-м Западном проезде. Комплекс выставлен на продажу на сайтах недвижимости.

Предложение может быть интересно инвесторам в сегментах лайт-индастриал (формат для размещения предприятий лёгкой промышленности или производств малого и среднего масштаба), склад и логистика, девелоперам жилых и промышленных проектов, компаниям, ищущим собственную базу с готовой инфраструктурой и устойчивым арендным потоком.

В объявлениях отмечают преимущества комплекса: хорошее месторасположение — «рядом с Панфиловским проспектом и основной городской инфраструктурой Зеленограда», — полная подведенная инженерия, отсутствие у города планов на эту территорию (КРТ), высокий инвестиционный потенциал, стабильный денежный поток (530 млн рублей в год), возможность расширения. Есть подъездные дороги для грузового транспорта, большая парковка, действует пропускной режим, охрана, видеонаблюдение, в комплексе имеется своё кафе. Помещения в комплексе снимают под склады, холодильные камеры и офисы.

Один из профильных каналов по недвижимости считает, что «по текущим трендам» площадь застройки можно увеличить в 3-4 раза, а цена скромная: «За участок хотят какие-то четыре миллиарда — некоторые пентхаусы примерно столько стоят, а тут 14 га в Зеленограде. Да и если в метры пересчитывать, то это всего 13-16 тысяч рублей на квадратный метр. Остается один вопрос: кто и что здесь может согласовать».

Зеленоградский плодоовощной комбинат построили в 1965 году. Сейчас «ОПК «Зеленоградский» контролирует акционерное общество «Новые Черемушки».