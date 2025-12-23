В Алабушево новая компания арендует более пяти тысячи кв.м площадей, на которых оборудует три производственные линии. Инвестиции — более двух миллиардов рублей. Заявлено свыше 100 рабочих мест (при этом вакансий в открытом доступе не нашли). Запуск выпуска продукции планируется к октябрю 2026 года.

В линейке будет более 15 наименований препаратов. В числе направлений — средства для лечения инфекций у птицы, включая кокцидиоз, который считается одной из самых «дорогих» проблем из-за потерь продуктивности и дополнительных затрат. Основные покупатели — крупные агрохолдинги России и стран СНГ.

Группа компаний «ВИК» работает на рынке ветпрепаратов с 1990 года, у компании более тысячи сотрудников и 250 наименований в ассортименте; производственные комплексы в Белгороде и Витебске заявлены как сертифицированные по GMP.

Компания заявляет, что развивает собственные лаборатории и сотрудничает с НИИ; именно в «Алабушево» резидент планирует открыть R&D-центр для разработки новых лекарств и расширять линейку за счёт увеличения мощностей.

Новое ветпроизводство добавится к формирующемуся в «Алабушево» фарм-направлению: здесь развиваются и другие фармпроекты: «Биокад», «Велфарм-М», «Р-Опра», «Генериум Некст». Однако, «Вик-фарма» будет первым предприятием по выпуску лекарств для животных.