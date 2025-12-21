В воскресенье желающих провести время на свежем воздухе множество, передаёт корреспондент «Зеленоград.ру». Здесь и любители, которые выходят на лыжню целыми семьями, и тренеры с ребятами из разных спортшкол — приезжают не только зеленоградцы, но и спортсмены из Солнечногорска и Красногорска.
Лыжная трасса находится возле Сосновой аллеи, за зданием горбольницы (координаты 55.982609, 37.238869).
Спортсмены говорят, что теперь эта трасса в Зеленограде — одно из лучших мест для тренировок, но за ней нужно регулярно ухаживать.
«Снег теперь это роскошь — пока его можно найти только здесь. Регулярно тренирую здесь ребят. Мы очень благодарны, что теперь спортсменам из Зеленограда не нужно далеко ездить на тренировки. Но важно все это сохранить», — говорит Михаил, тренер Московской академии лыжных гонок и биатлона.
Важно, чтобы снег подсыпали ежедневно, иначе моментально становится скользко. На это обращает внимание тренер Андрей: «Снега мало — насыпали один раз и всё. Сейчас уже очень скользко, где-то трава, где-то земля. Трассу нужно выравнивать и регулярно подсыпать снег. Но в целом мы очень довольны, что есть такое место».
Не хватает инфраструктуры: «Нужна раздевалка — сейчас лыжники вынуждены оставлять все вещи на улице. И парковку бы побольше, — говорит тренер Михаил. — Но это лучше, чем ничего. Надеемся, что заданная планка качества останется высокой».
У любителей требования не такие строгие: «Сегодня пришли сюда с внуком. Он у меня впервые на лыжах. Нам все очень понравилось. Раньше мы в лес ходили, трассу сами прокладывали. А тут такое удовольствие» — рассказала местная жительница Ирина.
В будущем лыжероллерную трассу планируют продлить — соединить с участками лыжни, которые находятся за рекой Сходня. Горожане эту идею только поддерживают, но сходятся во мнении — главное сохранить качество.