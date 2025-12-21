Важно, чтобы снег подсыпали ежедневно, иначе моментально становится скользко. На это обращает внимание тренер Андрей: «Снега мало — насыпали один раз и всё. Сейчас уже очень скользко, где-то трава, где-то земля. Трассу нужно выравнивать и регулярно подсыпать снег. Но в целом мы очень довольны, что есть такое место».

Не хватает инфраструктуры: «Нужна раздевалка — сейчас лыжники вынуждены оставлять все вещи на улице. И парковку бы побольше, — говорит тренер Михаил. — Но это лучше, чем ничего. Надеемся, что заданная планка качества останется высокой».

У любителей требования не такие строгие: «Сегодня пришли сюда с внуком. Он у меня впервые на лыжах. Нам все очень понравилось. Раньше мы в лес ходили, трассу сами прокладывали. А тут такое удовольствие» — рассказала местная жительница Ирина.

В будущем лыжероллерную трассу планируют продлить — соединить с участками лыжни, которые находятся за рекой Сходня. Горожане эту идею только поддерживают, но сходятся во мнении — главное сохранить качество.