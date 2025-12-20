Приобрести можно традиционные новогодние деревья: ели, пихты, сосны, а также лапник — срезанные отдельные ветки. Цена зависит от размера:

— Русская ёлка: от 2000 за дерево до одного метра, до 9200 за трёхметровое;

— сосна: от 2800 до 6500;

— датская ёлка (пихта Нордмана): от 9000 до 34900;

— пихта Фразера: от 12000 до 39200;

— подставки: за 1000 или 1600 рублей.

Большинство деревьев привозят из Пермского края — там их выращивают в питомнике для дальнейшей продажи. Продавцы говорят, что в этом году большим спросом пользуются сосны.

Чтобы дерево простояло дольше, советуют поддерживать достаточную влажность. «У каждого свой метод. Например, моя мама добавляла воду, песок и сахар. В результате ёлка простояла до марта, даже шишки пошли», — рассказал продавец.

После закрытия на базаре дежурит охранник, также есть камеры видеонаблюдения.