Они находятся на площади Юности, возле корпусов 1104 и 1640. Корреспондент «Зеленоград.ру» посмотрел, что продают на площади Юности.
Торговая точка расположена между «Электроном» (фитнес DDX) и улицей Злобина. Она работает ежедневно: в будни с 9:00 до 21:00, в выходные — до 22-23 часов. Купить ёлку можно будет до 31 декабря включительно.
Приобрести можно традиционные новогодние деревья: ели, пихты, сосны, а также лапник — срезанные отдельные ветки. Цена зависит от размера:
— Русская ёлка: от 2000 за дерево до одного метра, до 9200 за трёхметровое;
— сосна: от 2800 до 6500;
— датская ёлка (пихта Нордмана): от 9000 до 34900;
— пихта Фразера: от 12000 до 39200;
— подставки: за 1000 или 1600 рублей.
Большинство деревьев привозят из Пермского края — там их выращивают в питомнике для дальнейшей продажи. Продавцы говорят, что в этом году большим спросом пользуются сосны.
Чтобы дерево простояло дольше, советуют поддерживать достаточную влажность. «У каждого свой метод. Например, моя мама добавляла воду, песок и сахар. В результате ёлка простояла до марта, даже шишки пошли», — рассказал продавец.
После закрытия на базаре дежурит охранник, также есть камеры видеонаблюдения.
Ёлочные базары также должны открыться возле торговых центров: ТЦ «Столица» (корпуса 1446 и 2309), ТЦ «Грин» (корпус 1550) и возле фудмола «Станция» на Крюковской площади.
По данным опроса «Зеленоград.ру», живые новогодние деревья выбирают только 10% читателей, а на улице покупает ёлки лишь половина из них. У большинства (74%) дома стоит искусственная, остальные вовсе обходятся без ёлки.