По сюжету фильма «Равиоли Оли» героиня Бузовой становится жертвой обмана и неожиданно оказывается связана с убыточным производством пельменей — дальше ей приходится разбираться с «наследством» и параллельно выстраивать личную жизнь.
Часть сцен снимали рядом с Зеленоградом: в кадр попали гостиница в Ржавках и культурно-досуговый центр «Метролог» в Менделеево, который «переоборудовали» в аэропорт вымышленного города Нижние Теплышки, где происходит действие фильма.
Кстати, аэропорт в Менделеево действительно существует — но только не в Подмосковье, на острове Кунашир в Сахалинской области.
Ольга Бузова — певица и телеведущая, в своё время стала известна как участница и ведущая реалити-шоу «Дом-2». Фильм должен выйти в прокат 5 февраля.
