Проект Встреча традиционно соберет в одном месте самых лучших мастеров Зеленограда, которые собственными руками приготовили для жителей нашего города душевные подарки к новому году.

Встречайте на маркете: ароматы для дома, косметика, украшения, керамика, аксессуары из кожи, посуда из дерева, игрушки, декор для дома, одежда с росписью, тёплые вязаные изделия, новогодний декор, композиции из ели, чай и сладости.