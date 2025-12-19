Авария произошла в Японии. До больницы, как он рассказал, добирались почти два часа: место было удалённым, и «скорая бы не доехала». Врачи диагностировали ушиб лёгких, переломы нескольких позвонков и рваные раны на локтях. После возвращения в Россию Щербаков проходит восстановление и носит корсет и шейный фиксатор.

Алексей Щербаков — стендап-комик, резидент шоу Stand Up на ТНТ и участник популярных интернет-проектов, в том числе «Что было дальше?». Он родился в Зеленограде, здесь жил и не раз подчёркивал связь с городом.

Видео: @SuperRu