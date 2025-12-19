В хосписе уже начали подготовку к Новому году. Волонтёры украшают холлы и палаты, заворачивают подарки для пациентов и сотрудников, готовят праздничные «тележки радости» с новогодним меню: шпроты, бутерброды с икрой, шампанское, фрукты.
Традиционный символ этих дней — мандарины: их приносят в палаты, берут с собой врачи выездных служб, навещающие пациентов на дому.
Как отмечают в хосписе, для многих пациентов ждать до 31 декабря невозможно — не каждый доживёт до праздника. Поэтому новогоднее настроение стараются приносить заранее — весь декабрь, и без помощи горожан это сделать сложно.
«И еще мы очень ждем мягкие пледы и новогодние гирлянды. Хочется, чтобы в каждом филиале пациенты чистили мандарины, чтобы ноги были укутаны уютными красно-зелеными или снежно-белыми пледами, чтобы гирлянды напоминали о давних беззаботных детских новогодних каникулах», — говорит директор фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.
Чтобы передать угощения пациентам, вы можете оформить доставку с 9 до 18 по будням или привезти всё самостоятельно по адресу: Зеленоград, корпус 1701. Предварительно позвоните координатору по телефону 8-926-009-24-34 (Анна)