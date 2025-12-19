Традиционный символ этих дней — мандарины: их приносят в палаты, берут с собой врачи выездных служб, навещающие пациентов на дому.

Как отмечают в хосписе, для многих пациентов ждать до 31 декабря невозможно — не каждый доживёт до праздника. Поэтому новогоднее настроение стараются приносить заранее — весь декабрь, и без помощи горожан это сделать сложно.