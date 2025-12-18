Стоимость разового билета на обычные электрички (со всеми остановками) от Крюково до Ленинградского вокзала поднимется со 196 до 217 рублей. До ближайших станций с пересадками на метро — Ховрино, Лихоборы, Петровско-Разумовская, Останкино — со 124 до 139 рублей. С большой вероятностью подорожают и «экспрессы».

Новые тарифы на пассажирские перевозки в пригородных электричках всех направлений утвердили подмосковные власти. Увеличены стоимость проезда по одной пригородной зоне — с 52 до 61 рубля — и пересечение последующих тарифных зон — с 36 до 39 рублей. Подорожает проезд как в сторону Москвы, так и в сторону области. Например, разовый билет от Крюково до Фирсановской или Алабушево (одна остановка) обойдется в 61 рубль (сейчас стоит 52). Проезд до Химок, Левобережной, Молжаниново подорожает с 88 до 100 рублей.

Обычно одновременно дорожают и абонементы, но Московско-Тверская пригородная пассажирская компания пока не опубликовала стоимость билетов со 2 января 2026 года. Как и тарифы на проезд в «Ласточках-экспрессах» — их стоимость устанавливают не власти, а перевозчик, — которые обычно тоже поднимают после подорожания «Ласточек-комфортов» (со всеми остановками).

С января также подорожает проезд на электричках МЦД, автобусах, электробусах, трамваях и метро. Предыдущий подъем цен на общественный транспорт был 1 июня этого года, до того — 1 января.