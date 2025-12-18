Инициативная группа, которая добивается прекращения вонючих выбросов с комплекса по переработке отходов КПО «Нева» под Зеленоградом, подготовила обращение в правительство Москвы и сместила акцент: теперь речь не только о проблемах и жалобах обычных горожан, но и о рисках для большого московского проекта — фармацевтического кластера в зеленоградской промзоне «Алабушево».
Новый тезис активистов: если выбросы долетают до Зеленограда, это уже не «локальная экологическая проблема» нескольких СНТ в Московской области, а фактор риска для московской промышленной территории.
Авторы пишут, что фоновое загрязнение «компонентами свалочного газа» якобы «делает невозможным» обеспечить нужный класс чистоты в чистых помещениях, «провоцирует коррозию» оборудования, создаёт «репутационные и правовые риски» для инвесторов и резидентов кластера, ставя под угрозу возврат инвестиций.
Отдельно в письме критикуют московские структуры: по версии авторов, департамент ЖКХ и его подведомственное предприятие ГУП «Экотехпром» продолжают направлять московские отходы на КПО «Нева».
Фармпроизводства (особенно стерильные участки) действительно завязаны на инженерные системы чистых помещений: воздух подаётся через фильтрацию, контролируются режимы и параметры среды — это зафиксировано в требованиях EU GMP.
И если внешняя атмосфера регулярно приносит неприятные примеси, это может становиться проблемой для эксплуатации: вентиляции, комфорта персонала, обслуживания фильтров и т. д.
Фраза о «невозможности обеспечить нужный класс чистоты» звучит слишком категорично: чистые помещения как раз и проектируются так, чтобы минимизировать зависимость от уличного воздуха — он фильтруется и контролируется.
Фильтры, останавливающие частицы, обычно прямо предусмотрены в обязательных требованиях (обычно HEPA), но контроль химической чистоты воздуха решается по ситуации — в зависимости от оценки риска. Учитывался ли риск появления свалочного газа при проектировании зеленоградских фармпредприятий, пока неизвестно.
В итоге требования к мэрии сводятся к следующему: приостановить договоры на прием на КПО московского мусора до устранения нарушений и оценить совместимость дальнейшей эксплуатации КПО с перспективами зеленоградских фармпредприятий.
«Бездействие в данной ситуации будет означать осознанное допущение риска срыва важного проекта», — пишут в заключении авторы обращения.