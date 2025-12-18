Новый тезис активистов: если выбросы долетают до Зеленограда, это уже не «локальная экологическая проблема» нескольких СНТ в Московской области, а фактор риска для московской промышленной территории.

Авторы пишут, что фоновое загрязнение «компонентами свалочного газа» якобы «делает невозможным» обеспечить нужный класс чистоты в чистых помещениях, «провоцирует коррозию» оборудования, создаёт «репутационные и правовые риски» для инвесторов и резидентов кластера, ставя под угрозу возврат инвестиций.

Отдельно в письме критикуют московские структуры: по версии авторов, департамент ЖКХ и его подведомственное предприятие ГУП «Экотехпром» продолжают направлять московские отходы на КПО «Нева».