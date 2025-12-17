Рыбаков родился в 1924 году в Омске, в 1942 году поступил в пехотное училище, затем оказался на фронте. Он воевал в должности командира взвода, участвовал в боях на Курской дуге и в освобождении Харькова, был ранен.

После войны Рыбаков работал в сельском хозяйстве и в авторемонтной мастерской, а в 2000 году переехал в Андреевку. Здесь он основал казачье общество и занимался патриотическим воспитанием молодежи — его называли одним из самых известных жителей поселка.