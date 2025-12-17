Доску с портретом и краткой биографией установили на доме, где Рыбаков жил в последние годы. На церемонию пришли родственники, местные жители, представители ветеранских организаций, а также сотрудники подмосковного СОБР «Гюрза» из состава Росгвардии.
Рыбаков родился в 1924 году в Омске, в 1942 году поступил в пехотное училище, затем оказался на фронте. Он воевал в должности командира взвода, участвовал в боях на Курской дуге и в освобождении Харькова, был ранен.
После войны Рыбаков работал в сельском хозяйстве и в авторемонтной мастерской, а в 2000 году переехал в Андреевку. Здесь он основал казачье общество и занимался патриотическим воспитанием молодежи — его называли одним из самых известных жителей поселка.
