«Большинству не нравится» — но таких данных нет

В самом обращении нет данных, которые бы доказывали, что автор выражает мнение большинства.

При этом социологические замеры по стране показывают, что для многих различие между Дедом Морозом и Санта Клаусом не является чем-то принципиально очевидным.

В одном исследовании 54% респондентов путают этих персонажей, 15% считают, что это «один и тот же герой», а уверенно отличают — 23%.

Это подтвердил и наш опрос на месте. Посетители «Иридиума» говорили корреспонденту «Зеленоград.ру», что раз уж поставили Санту, то менять его уже не нужно, хотя некоторые считают Деда Мороза более привычным символом. При этом звучит позиция, что разницы между Сантой и Дедом Морозом для большинства нет, а без вопроса на эту деталь декора вряд ли обратили бы внимание.

Получается, что существенная часть людей просто не различает эти образы.