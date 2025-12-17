«Многие постоянные посетители ТЦ „Иридиум“ выражают озабоченность установкой фигуры Санта Клауса. На наш взгляд это игнорирует наши национальные традиции. Для миллионов россиян главным символом Нового года является Дед Мороз — исконно русский сказочный персонаж. Установка западного символа воспринимается многими посетителями как пренебрежение к российским культурным традициям», — написала Наталья Кузьмина в префектуру.
Она считает, что замена Санта Клауса на Деда Мороза «будет с радостью встречена подавляющим большинством».
Префектура направила её предложение в администрацию ТЦ, приложив к нему городскую концепцию праздничного оформления — «для рассмотрения и дальнейшей работы».
В самом обращении нет данных, которые бы доказывали, что автор выражает мнение большинства.
При этом социологические замеры по стране показывают, что для многих различие между Дедом Морозом и Санта Клаусом не является чем-то принципиально очевидным.
В одном исследовании 54% респондентов путают этих персонажей, 15% считают, что это «один и тот же герой», а уверенно отличают — 23%.
Это подтвердил и наш опрос на месте. Посетители «Иридиума» говорили корреспонденту «Зеленоград.ру», что раз уж поставили Санту, то менять его уже не нужно, хотя некоторые считают Деда Мороза более привычным символом. При этом звучит позиция, что разницы между Сантой и Дедом Морозом для большинства нет, а без вопроса на эту деталь декора вряд ли обратили бы внимание.
Получается, что существенная часть людей просто не различает эти образы.
В жалобе Деда Мороза называют «исконно русским сказочным персонажем» и частью «культурного наследия». Историки культуры описывают картину иначе: современный канонический образ Деда Мороза как главного героя новогоднего праздника во многом оформился в ХХ веке, меньше ста лет назад.
«Хозяина зимы» как литературный образ сформировали русские писатели XIX века, а в 30-х годах в СССР фактически собрали сценарий массового Нового года и закрепили связку «Дед Мороз — Снегурочка».
Один из ранних литературных «предшественников» — сказка Владимира Одоевского «Мороз Иванович» (1841), но это не тот «готовый» новогодний персонаж, который привычен сегодня.
Иными словами, Дед Мороз — важная часть культурной традиции, но формула «исконный» в смысле «древний и неизменный» — неточная: образ конструировался в разные эпохи и менялся ещё совсем недавно.
Прямого запрета на Санту или требования использовать Деда Мороза нет. Московские документы про праздничное оформление описывают общую рамку, но не устанавливают перечень допустимых персонажей.
С другой стороны, нападки на самого Деда Мороза пресекаются. Антимонопольная служба рассматривала рекламу со слоганом «Деда Мороза не существует» — из-за жалоб родителей и аргумента, что ролик может дискредитировать родителей — ведомство вынесло рекомендации снять рекламу.
На практике получается, что даже при большом желании спор почти всегда остаётся в символической плоскости: о вкусах и ожиданиях — а не о правовых запретах.
Похожие случаи в регионах показывают, что чаще всего это единичные обращения. Например, в Воронеже в 2023 году жаловались на использование Санты; но чиновники отмечали, что ограничения для магазинов — не их компетенция.
Жалоба на «Санту вместо Деда Мороза» действительно существует. Но утверждение о массовой поддержке этого мнения не подкреплены данными; историческая формула про «исконность» упрощает происхождение образа; а юридических оснований заставить частный торговый центр заменить персонажа, по сути, нет.