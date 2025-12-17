— На катке площади Юности организаторы обещают музыкальную программу с «золотой коллекцией хитов» прошлых лет. За пультом будет диджей Exi. Начало в 19:00

— На катке на Сосновой аллее (напротив 6-го микрорайона) в этот же день пройдёт зимняя дискотека «Магия льда» (6+). Организаторы обещают «новогоднюю атмосферу» на открытой площадке под музыку и световое оформление. Начало в 18:00, продолжительность два часа.

Вход свободный, регистрация не требуется. Оба события проходят в рамках проекта «Зима в Москве».