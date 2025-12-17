— На катке площади Юности организаторы обещают музыкальную программу с «золотой коллекцией хитов» прошлых лет. За пультом будет диджей Exi. Начало в 19:00
— На катке на Сосновой аллее (напротив 6-го микрорайона) в этот же день пройдёт зимняя дискотека «Магия льда» (6+). Организаторы обещают «новогоднюю атмосферу» на открытой площадке под музыку и световое оформление. Начало в 18:00, продолжительность два часа.
Вход свободный, регистрация не требуется. Оба события проходят в рамках проекта «Зима в Москве».
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Опору дорожного указателя на выезде из Зеленограда перенесли, чтобы было удобнее водителям. Теперь стало неудобно пешеходам и уборочной технике Новости
На большом экране в Зеленограде покажут «Набукко» — футуристическую постановку оперы Верди с участием Анны Нетребко Новости
Новогодняя ночь 31 декабря 2025 в кафе-баре «Вертикаль» — ведущая Марина Бабаян, открыто бронирование Реклама
Зеленоградские предприятия НИИМЭ и НИИТМ собрали первые в России установки для ключевых операций производства микросхем Новости
Только дети умеют по-настоящему ждать Новый год. «Нарния», «Кот-олень» и другие новогодние сюжеты с детских картин украсили библиотеку в 6-м микрорайоне Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
В этот день, ровно 200 лет назад, 14 декабря 1825 года произошло восстание декабристов. Казалось бы, при чём здесь Зеленоград? Новости
Паста-бар «ПестоТесто» открылся в ТЦ «Иридиум» — приходите попробовать вкуснейшие блюда итальянской кухни Реклама
Легального въезда к парковке ТЦ «Зеленоградский» по-прежнему нет, а штрафы за въезд с Новокрюковской улицы уже могут приходить. Чиновники делают вид, что проблемы не существует Новости
Школьники из Зеленограда стали победителями и призёрами всероссийских соревнований по велоспорту Новости