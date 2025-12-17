20 декабря (суббота) — «Создание новогодних игрушек и интерьерных картин в технике чеканка по фольге»
Участников научат работать в технике «чеканка по фольге» — каждый сможет создать новогоднее украшение: трендовую новогоднюю гирлянду с огоньками, сборную игрушку на ёлку или интерьерную картину в деревянной рамке.
21 декабря (воскресенье) — «Роспись новогодних игрушек»
Для участников подготовили множество заготовок — от стеклянных шаров до глиняных, сделанных вручную. Заготовки распишут, дополнят лентами и бусинами — в итоге каждый унесёт домой уникальное украшение для своего дома.
Мастер-классы проходят весь день: с 11:00 до 20:00, предварительной записи нет, присоединяйтесь в любое удобное время.
Фудмол «Станция» на Крюковской площади (улица Панфилова, дом 11).
Стоимость мастер-классов: 1500-2000 рублей