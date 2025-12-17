20 декабря (суббота) — «Создание новогодних игрушек и интерьерных картин в технике чеканка по фольге»

Участников научат работать в технике «чеканка по фольге» — каждый сможет создать новогоднее украшение: трендовую новогоднюю гирлянду с огоньками, сборную игрушку на ёлку или интерьерную картину в деревянной рамке.