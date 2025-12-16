«Я здесь очень редко бываю, вижу, что знак остановки есть. Стою, жду, а все автобусы проезжают мимо. Так бы и стояла, если бы не посмотрела по карте, что автобусы здесь не останавливаются», — рассказала Виктория.

Обозначения остановок на онлайн-картах выглядят противоречиво: указана старая остановка у дома 14к1 и временная остановка напротив, также новая — рядом с МФЮА, при этом второй павильон у домов 10к1 и 10к2 не обозначен. Такая схема дезориентирует пассажиров.

Возле старых и новых остановок установлены дорожные знаки пешеходных переходов, однако разметка на проезжей части отсутствует. Пешеходы опасаются, что водители могут не заметить знаки без зебры.

«Очень страшно переходить — непонятно, остановятся или нет. Знаки вроде есть, но увидят ли их водители, особенно сейчас, когда дороги занесены снегом», — рассказала Анастасия.