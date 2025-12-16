Старую автобусную остановку демонтировали на Заводской улице, однако у новых павильонов автобусы не останавливаются. Пассажиры путаются 16.12.2025 ZELENOGRAD.RU

От прежней остановки у дома 14к1 остались только две урны. Никаких указаний, что здесь производится посадка пассажиров нет. Тем, кто бывает здесь нечасто, сложно сориентироваться: прежние места посадки больше неочевидны, а новые павильоны так и не начали работу.

Новые остановки установили ещё в октябре. Один павильон расположен рядом с МФЮА, второй — напротив, у строящихся домов 10к1 и 10к2. Некоторые пассажиры уже ждут автобусы именно там.

«Я здесь очень редко бываю, вижу, что знак остановки есть. Стою, жду, а все автобусы проезжают мимо. Так бы и стояла, если бы не посмотрела по карте, что автобусы здесь не останавливаются», — рассказала Виктория.

Обозначения остановок на онлайн-картах выглядят противоречиво: указана старая остановка у дома 14к1 и временная остановка напротив, также новая — рядом с МФЮА, при этом второй павильон у домов 10к1 и 10к2 не обозначен. Такая схема дезориентирует пассажиров.

Возле старых и новых остановок установлены дорожные знаки пешеходных переходов, однако разметка на проезжей части отсутствует. Пешеходы опасаются, что водители могут не заметить знаки без зебры.

«Очень страшно переходить — непонятно, остановятся или нет. Знаки вроде есть, но увидят ли их водители, особенно сейчас, когда дороги занесены снегом», — рассказала Анастасия.

Реконструкцию Заводской улицы планируют завершить до конца года. Основные работы уже выполнены, остаётся нанести разметку и установить дорожные знаки. Вероятно, после этого заработают новые остановки. По завершении реконструкции обещают также открыть новый дублёр улицы Радио, на котором тоже давно готовы новые остановки.

Сроки завершения всех работ уточним в префектуре.

Метки:
общественный транспорт, автобусная остановка, улица заводская
