«Магнит» с кафе открылся в 1-м микрорайоне 15.12.2025 ZELENOGRAD.RU

В корпусе 118 открылся сетевой продуктовый магазин на месте бывшего медицинского центра. Он работает с 9 до 22 часов.

Проходы между отделами достаточно узкие — при большом количестве покупателей с большими тележками разойтись здесь непросто. В магазине работают три кассы самообслуживания и две — с сотрудниками.

Отдельно организована зона кафе. Здесь можно заказать хот-доги за 100 рублей, чикенбургер за 70 рублей, картофель фри, снеки-чебуреки за 69 рублей, пельмени, картофельные крокеты, фрикадельки за 49 рублей, картофельные дольки, наггетсы за 79 рублей, сырные палочки, крылышки за 109 рублей, куриный попкорн за 99 рублей, креветки в панировке за 149 рублей.

Здесь также есть кофейный аппарат, где можно купить капучино, латте, флэт уайт, кофе с молоком за 100 рублей, двойной эспрессо или американо гранд за 80 рублей, большой американо и чай за 50 рублей. Оплатить кофе и выбранное блюдо можно сразу на месте, по карте, однако пока ещё не все товары внесены в список — часть позиций можно оплатить только на кассе. В ближайшее время ассортимент обещают дополнить.

Рядом с отделом выпечки есть небольшая зона отдыха: здесь можно разогреть выбранное блюдо и спокойно перекусить.

В телеграм-чате «Зеленоград.ру» обсуждали, что до открытия «Магнита» на этом месте планировали «Вкусвилл»: по словам участников обсуждения, туда уже завезли оборудование и повесили вывеску, но затем всё вывезли.

