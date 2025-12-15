Здесь также есть кофейный аппарат, где можно купить капучино, латте, флэт уайт, кофе с молоком за 100 рублей, двойной эспрессо или американо гранд за 80 рублей, большой американо и чай за 50 рублей. Оплатить кофе и выбранное блюдо можно сразу на месте, по карте, однако пока ещё не все товары внесены в список — часть позиций можно оплатить только на кассе. В ближайшее время ассортимент обещают дополнить.

Рядом с отделом выпечки есть небольшая зона отдыха: здесь можно разогреть выбранное блюдо и спокойно перекусить.

В телеграм-чате «Зеленоград.ру» обсуждали, что до открытия «Магнита» на этом месте планировали «Вкусвилл»: по словам участников обсуждения, туда уже завезли оборудование и повесили вывеску, но затем всё вывезли.