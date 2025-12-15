Сейчас на льду в некоторых местах есть небольшие ямы. Это произошло из-за низких температур в выходные — лед застывал неравномерно. Уже сегодня все ямы зальют.

«Уберём их с помощью лейки и горячей воды. При последующих заливках удастся ям не будет — по прогнозу температура пойдёт на повышение, и лёд будет замораживаться, как нужно, снизу», — объяснил начальник участка.

Открытие катка задержалось, потому что пришлось восстанавливать холодильное оборудование, поломанное вандалами. Сейчас площадка частично находится под видеонаблюдением — одну из камер починить ещё не успели, полиция разбирается в инциденте.