Площадка только для катания — для игры в хоккей каток не предназначен. Раздевалка, туалеты и прокат коньков действуют, в раздевалке есть чайник и СВЧ-печь, чтобы перекусить и согреться.
На катке ежедневно дежурят два сотрудника «Жилищника» — следят за порядком помогают посетителям.
Режим работы катка: ежедневно с 9:00 до 23:00, технический перерыв с 14:00 до 15:00 — полировка льда. Раз в неделю каток будут закрывать на техническое обслуживание для заливки льда, когда именно — пока неизвестно. Позже появится объявление.
Сейчас на льду в некоторых местах есть небольшие ямы. Это произошло из-за низких температур в выходные — лед застывал неравномерно. Уже сегодня все ямы зальют.
«Уберём их с помощью лейки и горячей воды. При последующих заливках удастся ям не будет — по прогнозу температура пойдёт на повышение, и лёд будет замораживаться, как нужно, снизу», — объяснил начальник участка.
Открытие катка задержалось, потому что пришлось восстанавливать холодильное оборудование, поломанное вандалами. Сейчас площадка частично находится под видеонаблюдением — одну из камер починить ещё не успели, полиция разбирается в инциденте.