«В Голубом уже много лет ждут реализации плана благоустройства, а также разработки обещанной концепции в 2025 году с реализацией в 2026 году. Прогулочная зона между двумя водоёмами. Экотропа, кстати, тоже обещана. Только ничего не происходит», — написал местный житель Ринат.

А в субботу в Голубом тоже отключили электричество, воду и отопление на несколько часов.

И хотя благоустройство рядом с усадьбой Татищева будет частично финансироваться за счет федеральных средств, предложение «давайте придумаем название» на фоне коммунальных проблем многих только разозлило.

Разрушенную усадьбу Татищева в Болдино, примерно в 40 километрах от Зеленограда по Ленинградке, начали реставрировать два года назад. Территорию постепенно превращают в туристическую зону. Завершение работ запланировано на 2026 год.

