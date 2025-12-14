Презентацию будущего благоустройства рядом с усадьбой Татищева — фактически на окраине Солнечногорского района, у деревни Болдино, показал глава округа Константин Михальков.
По плану там хотят сделать прогулочный лесопарк: пешеходные маршруты, обзорные площадки, тематическую детскую площадку, пирс и кафе.
Михальков предложил жителям выбрать название «ещё одной точки притяжения», но ни одного предложения не поступило — вместо этого жители выдали список претензий к повседневным проблемам, в том числе отключения электричества, воды и отопления, вонь от мусорного полигона «Нева» и плохое благоустройство там, где люди живут.
«В Голубом уже много лет ждут реализации плана благоустройства, а также разработки обещанной концепции в 2025 году с реализацией в 2026 году. Прогулочная зона между двумя водоёмами. Экотропа, кстати, тоже обещана. Только ничего не происходит», — написал местный житель Ринат.
А в субботу в Голубом тоже отключили электричество, воду и отопление на несколько часов.
И хотя благоустройство рядом с усадьбой Татищева будет частично финансироваться за счет федеральных средств, предложение «давайте придумаем название» на фоне коммунальных проблем многих только разозлило.
Разрушенную усадьбу Татищева в Болдино, примерно в 40 километрах от Зеленограда по Ленинградке, начали реставрировать два года назад. Территорию постепенно превращают в туристическую зону. Завершение работ запланировано на 2026 год.