Сроки корректировки заявляют от 24 часов до 7 дней — в зависимости от сложности и загруженности. Это удобно: не нужно искать ателье и закладывать на подгонку лишние поездки и расходы.

В перечень типовых работ входят, например, подшив брюк, ушив или расшив по талии, заужение, корректировка посадки пиджака или рубашки по спине, укорочение или удлинение рукавов, укорочение длины пиджака, перешивание пуговиц, перенос петли и т. п.