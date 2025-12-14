Он бесплатно скорректирует покупку по вашей фигуре. Услуга действует в течение 30 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида и чека.
Сроки корректировки заявляют от 24 часов до 7 дней — в зависимости от сложности и загруженности. Это удобно: не нужно искать ателье и закладывать на подгонку лишние поездки и расходы.
В перечень типовых работ входят, например, подшив брюк, ушив или расшив по талии, заужение, корректировка посадки пиджака или рубашки по спине, укорочение или удлинение рукавов, укорочение длины пиджака, перешивание пуговиц, перенос петли и т. п.
По данным Henderson, услуга портного уже работает более чем в ста салонах, а внедрить её во всей сети планируют до 2028 года.
Портной в магазине в «Зеленопарке» появился после переезда магазина в более просторное помещение.