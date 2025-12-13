Последствия инцидента возле корпуса 1206 зафиксировал местный житель.

Чтобы баки самопроизвольно не выкатывались, на контейнерных площадках рекомендуют делать бордюр или иной порог. Это особенно важно при гололёде и на участках с уклоном. Если таких ограничителей нет, при сильном ветре тяжёлый контейнер может сдвинуться и повредить стоящие рядом автомобили — как произошло в этом случае.

Юристы поясняют: в подобных ситуациях собственники машин вправе требовать возмещения ущерба от организации, которая отвечает за содержание контейнерной площадки и мусорных баков — вероятно, это «Жилищник». Важно зафиксировать повреждения на фото и видео, по возможности пригласить полицию или участкового и направить письменную претензию в соответствующую организацию.

Отдельного запрета парковаться рядом с контейнерной площадкой в ПДД нет: водителю нельзя лишь перекрывать подъезд спецтехники для вывоза мусора. Тем не менее коммунальные службы время от времени просят не оставлять машины вплотную к бакам — это мешает работе и создаёт риск повреждений при непогоде. В последнее время возле мусорных площадок начали устанавливать знаки запрета парковки.