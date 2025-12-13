Мусорный контейнер врезался в машину — его унесло ветром по обледеневшей дороге 13.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Последствия инцидента возле корпуса 1206 зафиксировал местный житель.

Чтобы баки самопроизвольно не выкатывались, на контейнерных площадках рекомендуют делать бордюр или иной порог. Это особенно важно при гололёде и на участках с уклоном. Если таких ограничителей нет, при сильном ветре тяжёлый контейнер может сдвинуться и повредить стоящие рядом автомобили — как произошло в этом случае.

Юристы поясняют: в подобных ситуациях собственники машин вправе требовать возмещения ущерба от организации, которая отвечает за содержание контейнерной площадки и мусорных баков — вероятно, это «Жилищник». Важно зафиксировать повреждения на фото и видео, по возможности пригласить полицию или участкового и направить письменную претензию в соответствующую организацию.

Отдельного запрета парковаться рядом с контейнерной площадкой в ПДД нет: водителю нельзя лишь перекрывать подъезд спецтехники для вывоза мусора. Тем не менее коммунальные службы время от времени просят не оставлять машины вплотную к бакам — это мешает работе и создаёт риск повреждений при непогоде. В последнее время возле мусорных площадок начали устанавливать знаки запрета парковки.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
парковки, гаражи, стоянки, вывоз и утилизация мусора, пдд
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Учёный из Зеленограда получил «Научную премию Сбера» за ИИ в проектировании микросхем Новости
Легального въезда к парковке ТЦ «Зеленоградский» по-прежнему нет, а штрафы за въезд с Новокрюковской улицы уже могут приходить. Чиновники делают вид, что проблемы не существует Новости
На лыжной трассе за горбольницей планируют начать делать искусственный снег Новости
Хулиганы поломали холодильное оборудование на катке в 20-м микрорайоне Новости
Предновогодняя магия уже в пути — акция корнера «Инари Ками» (ГЦ «Станция») Реклама
Школьники из Зеленограда стали победителями и призёрами всероссийских соревнований по велоспорту Новости
В детских поликлиниках появились новогодние декорации Новости
Если бы Дед Мороз был косметологом — он бы дарил сертификаты в клинику EsteMedika Реклама
Зимний марафон в зеленоградском лесопарке собрал 400 участников от 13 до 92 лет Новости
Врача в Солнечногорске арестовали за «содействие» военнослужащему в получении категории «не годен» Новости
БК «Апельсин» приглашает на новую тренировочную площадку! Реклама
Площадка фестиваля «Путешествие в Рождество» заработала в Зеленограде Новости
На Дунькином пруду в 12 микрорайоне почти закончили капитальный ремонт — посмотрели, что получается Новости
Автотехцентр Автория — все виды ремонта и обслуживания автомобилей совсем рядом! Реклама
Зимний марафон в зеленоградском лесопарке собрал 400 участников от 13 до 92 лет Новости
Уголовное дело «о загрязнении атмосферы» возбуждено по факту вонючих выбросов мусорного полигона под Зеленоградом Новости
Предновогоднее предложение Тропикана Парк: цены от 3 500 Реклама
Затянувшийся ремонт бесплатной парковки на улице Каменка практически завершён Новости
Новый Центр женского здоровья готовится к открытию и приглашает на день открытых дверей Новости
Спектакль «Моя жена — лгунья. Наше время» Реклама
Выставка советских открыток художника Владимира Зарубина открылась в библиотеке в 6-м микрорайоне Афиша
Заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает расти Новости
В «Никор-Мед» открылось детское отделение «МЕДвежонок» — скидка 20% на прием у педиатра до 30 декабря Реклама
Праздничная иллюминация: часть горожан критикует траты, мэр объяснил, зачем она нужна Новости
Катки у корпусов 936 и 1131 планируют капитально отремонтировать в 2026 году Новости
Ветеринарному центру «Оригами» 2 года. В честь Дня рождения 15 декабря — праздник для питомцев и их любящих владельцев Реклама
Кэшбэк за оплату поездок смартфоном с картой «Мир» увеличен вдвое Новости
Подарочные карты и фитнес-услуги FitnessON в Зеленограде на Новый год Реклама
Началось укрепление оврага, в который сползает пешеходная дорожка в 22 микрорайоне Новости
Зеленоградский регбийный клуб «Фаворит» стал чемпионом России среди любителей Новости
В Зеленограде появился канал прямых поставок от фермеров Реклама
Временную трубу, много лет простоявшую в 4-м микрорайоне, решили наконец закопать Новости
Дорожные камеры в Москве начали распознавать новый вид нарушений — остановку автомобиля, создающую помехи движению Новости
Рэп-концерт Jayseven & Eightsight в Зеленограде Реклама
Роскошную ёлку установили на Центральной площади возле ДК Новости
Аптека сети «Здравсити» открылась на Георгиевском проспекте Новости
Оплата по биометрии заработала на всех турникетах станций метро и МЦК Новости
Большую школу построят в ЖК «Новый Зеленоград» на Кутузовском шоссе Новости
Моноспектакль по пушкинской «Метели» на знаменитую музыку Свиридова — Культурный центр «Зеленоград», 14 декабря Новости
Решетчатые площадки для мусорных баков ставят в Зеленограде Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру