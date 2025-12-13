«Тимофей Волов учится в 9 классе школы 1151, — рассказывает Галина Балагурова. — Звание КМС он заработал в этом сезоне несколько раз — присвоили, в итоге, за первое место в первенстве Москвы. С Тимофеем в той же школе в параллели учатся Ольга Ожигина и Денис Яковлев — неоднократные призёры Всероссийских соревнований в разных видах маунтинбайка в разных городах России. В этом году катались от Краснодарского Края до Санкт- Петербурга и Урала. В следующем году в календаре появился Мурманск, интересно будет туда съездить».

Еще один из зеленоградцев, Ярослав Зайцев, 11-классник школы 853 — неоднократный призер и победитель Всероссийских соревнований с 13 лет. «Номинально он тоже выполнил КМС, но соревнования соответствовали не всем условиям спортивной классификации, — добавляет тренер. — В этом году он еще больше прибавил, и в следующем уже поедет на соревнования для юниоров (17-18 лет)».

Школа 853 тоже радуется за своего ученика — у него 11-е место во всероссийском рейтинге юношей 15-16 лет: «Поздравляем Ярослава с отличными результатами и желаем многочисленных побед в следующем сезоне в гонках юниоров!» — пишет школа.

Зеленоградский ВМХ-велодром и отделение маунтинбайка ждут новых спортсменов: набор с 1 сентября, занятия бесплатные. «Приходите к нам заниматься и приводите активных ребят с семи лет — научим кататься и побеждать!» — приглашает тренер Галина Балагурова.

Страница школы вконтакте: https://vk.com/id152196025